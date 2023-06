5 passos para não perder dinheiro investindo

5 passos para não perder dinheiro investindo. Na hora de investir, se estiver em dúvida, não faça nada. O investimento não pode tirar seu sono. Se não tiver certeza de que é a melhor escolha para você, busque mais informações. Segundo Gustavo Cerbasi, em seu livro – Cartas a um Jovem Investidor, a decepção por não ter aproveitado uma oportunidade é menos dolorosa do que a perda decorrente de uma escolha por impulso.

Todos os livros de finanças pessoais, incluindo o que eu citei acima, têm em comum pelo menos duas regras: “Nunca ponha todos os ovos em apenas uma cesta” e “Pague-se primeiro”. A primeira diz respeito à diversificação dos investimentos para diminuir os riscos de sua carteira. A segunda é uma escolha de vida.

Mas, o que pode parecer simples, nem sempre reflete a realidade. Tanto é que, temos, no Brasil, apenas 2% da população investidora. Isso porque a maior parte das pessoas não se deu conta de que não é somente sobre números, é muito mais sobre VIDA. Vamos então aos cinco passos que irão te ajudar na construção da sua vida mais rica?

1 – SE LIVRE DA CULPA DA FARTURA

O dinheiro é um recurso, uma energia que vem e vai. Dinheiro a gente produz. E se não está com você, certamente está com alguém. Então a pergunta é. Porque o dinheiro não circula de forma abundante na minha vida?

Sabe aqueles pensamentos como: “Nossa, estou aqui nesse restaurante com comida de primeira qualidade. Que pena que tem tanta gente passando fome.” Ou “Nossa, estou aqui nessa viagem maravilhosa, que pena que fulano da minha família não pode estar aqui”.

E veja. Isso não é sobre soberba. Isso é sobre MERECIMENTO.

Aprendemos que quem tem dinheiro é ganancioso, é ruim, explora os outros, humilha, tem soberba.

Quando o fato é que a compreensão de que o dinheiro é CONQUISTADO. Por quem? Por cada uma de nós. Através do nosso tempo. Da nossa vida. Do que temos de mais valioso. Portanto, quanto dinheiro temos é RESULTADO do nosso esforço e dedicação para conquistá-lo. Sendo assim, termos prosperidade e abundância fazem parte do resultado das nossas escolhas. Simples assim. Foco em você.

2 – ENCONTRE A SI MESMO E AO SEU DINHEIRO

Não é SÓ sobre dinheiro. É sobre você. Eu costumo dizer, como já falamos por aqui, que FELICIDADE TRAZ DINHEIRO. Porque na medida em que você já encontra hoje, formas de ser feliz e ter bem-estar com que já possui, se fortalece emocionalmente para fazer o que é preciso ser feito para gerar ainda mais riqueza.

E ao saber o que te faz feliz, irá direcionar melhor o seu dinheiro para a realização do que realmente faz sentido. Porque nem sempre te falta dinheiro, muitas vezes te falta clareza e direção.

Encontrar a resposta para a pergunta: PARA ONDE VAI O MEU DINHEIRO?

O que deve ser melhorado, como e quando. O que deve ser eliminado, como e quando.

3 – APRENDA A SONHAR PARA REALIZAR

Tenha sempre, ao mesmo tempo, três sonhos acontecendo.

De curto, médio e longo prazo.

O que você quer realizar em até 1 ano, em até 5 anos e com mais de 5 anos.

O que é / Quanto custa / Quando irei realizar / Quanto guardarei por mês

Não abrir mão do sonho de curto prazo. Ele é que será base para você chegar na realização do grande sonho.

4 – CUIDE DO SEU DINHEIRO

Crie uma relação de intimidade com seu dinheiro. De forma leve e natural.

Estabeleça um dia e horário na semana para sua REUNIÃO COM O DINHEIRO. Um compromisso. Torne isso um hábito e tenha disciplina de olhar para suas finanças pelo menos 1h30 por semana. Os resultados serão surpreendentes. Confie no processo.

Construa seu planejamento e orçamento financeiro, execute e não esqueça de ACOMPANHAR. Planejamento sem acompanhamento e análise não funciona. Se precisar de um “empurrãozinho” inicial, acesse o site www.edasuaconta.com.br e baixe gratuitamente uma planilha para te apoiar.

5 – APRENDA A INVESTIR MELHOR

Investir é multiplicar o seu dinheiro. O mercado financeiro é apenas uma das opções. Mas a mente investidora consegue perceber OPORTUNIDADES para multiplicar seu dinheiro a qualquer tempo. Seja no seu negócio próprio, seja adquirindo ativos, seja no mercado financeiro.

Estude, se dedique a ser cada vez melhor para você e para o seu dinheiro. Aprenda a usar os juros a seu favor.

E lembre-se: O melhor momento para começar a investir é HOJE. Não importa quanto você ganha nem que idade tem. Quanto mais tarde, mais longe ficará dos seus sonhos. Apenas comece.

Vamos juntos?

Até amanhã.

Ana Oliveira

Educadora e Mentora Financeira