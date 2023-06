Centroavante decide com gol nos acréscimos antes de ser ‘oficialmente’ apresentado em SC

O Hercílio Luz entra em campo nesta segunda-feira (19), para um duelo pela liderança do Grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro. Essa condição, no entanto, só foi possível graças ao experiente centroavante Hugo Almeida, 37 anos.

Hugo Almeida chegou ao Hercílio Luz na última semana. Teve sua condição de jogo liberada e integrou a relação dos jogadores que concentraram frente ao jogo contra o Brasil-PEL, na última quarta-feira.

O ‘matador’ saiu no banco de reservas, mas foi a campo na volta para o segundo tempo, o suficiente para decidir o jogo. Hugo Almeida aproveitou uma bola que sobrou na área para que pudesse conferir para o gol, aos 46′ do segundo tempo. Final de jogo, Hercílio Luz 1 a 0 Brasil e liderança – empatada com o São Joseense-PR.

O detalhe é que a grande prova de que o jogador era um recém-chegado, é que ele teve que acordar no dia seguinte após decidir a partida, para ser apresentado oficialmente ao seu torcedor.

1 3 Centroavante Hugo Almeida [careca] abraçado para comemorar o gol marcado aos 46' do segundo tempo; Hercílio Luz com grande campanha na Série D - William Lampert/Hercílio Luz FC/Divulgação/ND 2 3 Raul Cabral é o técnico do Hercílio Luz nesta Série D 2023; técnico mais longevo de Santa Catarina - William Lampert/Hercílio Luz FC/Divulgação/ND 3 3 Torcedores encararam um dilúvio, na última quarta-feira, em Tubarão, para apoiar o Hercílio Luz; vitória no final - William Lampert/Hercílio Luz FC/Divulgação/ND

Hugo Almeida foi apresentado no estádio Aníbal Torres Costa e falou como um jogador do Hercílio Luz como se, no caso, não tivesse decidido uma partida no dia anterior.

Hercílio Luz

O Hercílio Luz segue com grande campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque, no Grupo 8, lidera a chave com 15 pontos conquistados.

Nesta segunda-feira, em Caxias do Sul (RS), no estádio Centenário, encara o Caxias a partir da 19h, em duelo que vai valer a liderança da chave. O jogo, é claro, acompanha o confronto entre São Joseense e Aimoré, em São José dos Pinhais (PR), de maneira paralela.

Hugo Almeida

Aos 37 anos o centroavante de 1,82m já rodou o Brasil e o mundo. Foi revelado para o futebol há 20 anos, com a camisa do Botafogo-RJ. Passou por Coritiba, São Caetano-SP, Goiás, Paraná, Portuguesa-SP, entre outros.

Passou pelo JEC no ano de 2019. Passou pelo Ypiranga, São Luiz e, no começo da temporada, pelo Barra, onde disputou o Catarinense 2023.