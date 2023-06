Fraudes no Brasil: veja 3 inovações que ajudam o usuário a combater golpes em compras online

Um dos grandes desafios do varejo é prevenir as fraudes durante as transações, principalmente no ambiente digital. De acordo com o Mapa da Fraude da ClearSale, só em 2022 o Brasil registrou cerca de 5,6 milhões de tentativas de golpe, totalizando R$ 5,8 bilhões em ações fraudulentas.

Diante deste cenário, o setor está sempre em busca de alternativas para diminuir esses números e garantir maior segurança para lojistas e clientes durante as operações.

Mesmo assim, a evolução das ameaças tem se tornado preocupante para o segmento, já que nem sempre os avanços da tecnologia conseguem barrar as investidas.

Segundo o vice-presidente de Digital Solutions da FCamara, ecossistema de tecnologia e inovação, Orlando Ovigli, uma das formas de garantir um gerenciamento eficaz desse tipo de crise está em tornar o cliente um protagonista, para que ele possa proteger seus próprios dados.

“Podemos dizer que esse molde de autonomia tem como ótimo exemplo o Open Finance, sistema bancário aberto de compartilhamento de dados pessoais relacionados aos serviços financeiros”, diz Orlando.

˜Esse modelo, em que o consumidor é o protagonista e responsável pelas trocas de dados que permite compartilhar, acabou abrindo margem para outros segmentos, como varejo e e-commerce, para entendermos que é completamente possível e benéfico colocar o cliente nessa posição.”

Consumidor como protagonista

A ideia é realmente colocar o consumidor como personagem principal nessa guerra contra as fraudes e, para isso, é necessário muni-lo de ferramentas que auxiliem na detecção de golpes e segurança de dados.

Para isso, existem algumas tendências que cumprem esse propósito. Veja:

Aplicativos que detectam atividades envolvendo o seu CPF

Alguns sites de produtos e serviços solicitam documentos importantes na hora da compra, como o CPF. Porém, é importante estar atento ao uso desses dados, já que a utilização indevida pode resultar em prejuízos financeiros significativos.

Assim, é imprescindível verificar regularmente as transações realizadas em seu nome pode ser essencial para evitar grandes perdas.

Neste sentido, uma grande inovação do mercado é o aplicativo Confi, que permite monitorar compras realizadas com seus dados, facilitando a identificação daquelas que não foram feitas por você.

Disponível para Android e iOs, a ferramenta também envia notificações quando novas compras são realizadas em lojas parceiras. O app tem como principal objetivo conectar o público e as empresas para uma jornada digital mais segura, monitorando as compras e gerando uma rede de varejo mais confiável.

Utilização da Web3

A Web3 se baseia na tecnologia blockchain, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA), dando mais segurança aos usuários. Sua utilização depende de criptografia, que garante que os dados obtidos não sejam alterados ou removidos sem o consentimento do portador, além de permitir que os usuários possam escolher quem guarda as informações e como.

Ou seja: o internauta é dono dos próprios dados, permitindo ou não modificações e acessos. A escolha potencializa a jornada do cliente e torna o ambiente mais seguro para todos.

Segurança 360º

Mais do que nunca, é importante haver um movimento colaborativo em prol da segurança no varejo. Para isso, precisam estar unidos varejistas, consumidores e a tecnologia. Unificando as três partes, é possível construir um ambiente mais seguro, com um gerenciamento de fraudes mais ativo e uma estratégia de ponta a ponta para garantir a segurança em todas as etapas.

Com uma inteligência trabalhando para o setor, o varejista consegue visualizar toda a sua operação e identificar qualquer golpe de forma rápida. Quando todo mundo coopera, temos a chamada segurança 360º, em que até o consumidor pode identificar cobranças indevidas e denunciar sites fraudulentos.